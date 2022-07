Kości i fragmenty ceramiki znaleźli przy okazji budowy linii tramwajowej

Zabezpieczono szczątki

Jest to pierwsza i miejmy nadzieję ostatnia sytuacja przeoczenia reliktów przeszłości podczas budowy nowej linii tramwajowej w Toruniu.. Gdy w mediach społecznościowych pojawiły się informacje o kolejnych znaleziskach kości i fragmentów ceramiki (na południowej stronie placu NOT, od strony muzeum etnograficznego), wykonawca powiadomił policję oraz nadzór archeologiczny. Wcześniej policji zgłosiły to także osoby postronne, które zauważyły szczątki. Kości zostały zabezpieczone i przekazane do zakładu pogrzebowego, a nadzór archeologiczny zezwolił na kontynuację prac budowlanych. Z wyjaśnień wykonawcy wynika, że obiekty te nie były widoczne w trakcie wykonywania prac budowlanych. Najprawdopodobniej znajdowały się w hałdach ziemi i zostały odsłonięte przez padający niedawno deszcz. Należy tu podkreślić, że w razie zauważenia takich znalezisk, osoba, która je dostrzegła, nie powinna ich ruszać, dotykać, podnosić itp., tylko niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby.

Nie powiadomiono archeologów

Potwierdził, że do wczorajszego wieczora (6 lipca) nadzór archeologiczny nie otrzymał informacji o kościach i ceramice w tym miejscu. - Do tej pory wszystko bardzo dobrze działało. Coś się takiego stało - chyba był inny podwykonawca, który nie był wyczulony na to i stąd cała sprawa - dodał Kucharski.

Podkreślił, że nadzór polega na rejestrowaniu i dokumentowaniu tego, co zostało odkryte, a inwestor nie ma obowiązku rozszerzenia prac archeologów. - To jego dobra wola. Generalnie wykonawcy dość łaskawie do nas podchodzą i pozwalają rozszerzyć zakres prac, ale bez przesady. Nie możemy zrobić tak, że w takim otworze wyszło coś ciekawego, a my sobie założymy wykop na dwa miesiące, aby sobie to sprawdzić. Coś takiego raczej nie wchodzi w rachubę, bo kosztowałoby to olbrzymie pieniądze i trwało bardzo długo - wskazał.