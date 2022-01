78-latek wychodził z banku, zgubił plik banknotów. Policjant pomógł mu je znaleźć

Jak przekazuje nam aspirant sztabowy Agnieszka Łukaszewska z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy (województwo kujawsko-pomorskie), we wtorek 18 stycznia w miejscowości Świedziebnia 78-latek wypłacił w miejscowym banku 10 tysięcy złotych. Gdy wsiadał do auta, plik banknotów wysunął się z kieszeni i upadł obok samochodu.

Szczęśliwy finał

Sprawą zajął się dzielnicowy posterunku w Górznie aspirant sztabowy Andrzej Tomaszewski. Co prawda, policjant miał wówczas wolne, ale pojechał do urzędu, by pomóc. – Po przejrzeniu monitoringu dzielnicowy rozpoznał mieszkańca gminy Świedziebnia, który szedł wraz z rodziną i pochylił się po plik banknotów - relacjonuje Łukaszewska.

Policjant z kolegą, który był na służbie, odwiedził znalazcę w miejscu zamieszkania. Ten twierdził, że zamierzał udać się do brodnickiej komendy oddać pieniądze. Zgodnie z prawem ma na to 14 dni. Jak przypomina funkcjonariuszka, w przypadku, gdy nie zwrócimy odnalezionej rzeczy lub pieniędzy w ciągu dwóch tygodni, możemy odpowiedzieć za przywłaszczenie cudzej rzeczy, a to zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności.