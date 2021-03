"Nie wszyscy zrozumieli powagę sytuacji. Wciąż są osoby, które lekceważą zalecenia, chodzą bez maseczek"

Od soboty, w związku z epidemią COVID-19, w całym kraju obowiązują dodatkowe obostrzenia. Te same restrykcje obowiązywały już wcześniej, bo od 13 marca w województwie pomorskim. Efektów obowiązującego lockdownu na razie jednak nie widać. W ostatnim tygodniu w regionie było codziennie około 1500 nowych zakażeń koronawirusem. W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o kolejnych 1842 przypadkach na Pomorzu.

Chociaż na efekty obostrzeń trzeba zapewne jeszcze poczekać, to pomorski lekarz wojewódzki Jerzy Karpiński podkreśla, że problemem może być niestosowanie się mieszkańców do restrykcji.

- Wsparciu ciężkiej pracy lekarzy i pielęgniarek. Chodzi o to, aby ograniczyć ogromny napływ chorych do szpitali, aby służba zdrowia mogła udzielić pomocy wszystkim, którzy tego potrzebują. Przy ogromnej liczbie chorych, którzy się zgłaszają jest to niezwykle utrudnione - mówi lekarz.