Pomylił przejścia graniczne. Stracił samochód za 900 tysięcy złotych

Sąd Okręgowy w Katowicach nakazał przywrócenie sędziego Waldemara Żurka do pracy w II wydziale cywilnym odwoławczym w Sądzie Okręgowym w Krakowie. Chociaż od tej decyzji minęło już niemal półtora miesiąca, do teraz nie została ona wykonana. Dlaczego? Sąd Okręgowy w Krakowie przekazał, że w ciągu kilku dni odpowie na nasze pytania. Sam sędzia Żurek mówi, że to dowód na bezprawie i możliwość bezkarnego ignorowania niewygodnych orzeczeń.