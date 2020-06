Jak trzy tony kokainy w zamrożonej pulpie ananasowej trafiły z Ekwadoru do Polski

Śledczy zdradzają szczegóły wykrycia próby przemytu ponad trzech ton kokainy do Polski. Narkotyk ukryty był w transporcie zamrożonej pulpy ananasowej. Prowadzący śledztwo zapowiadają już kolejne potencjalne zatrzymania osób zamieszanych w przemyt.

W ubiegłym roku spółka, która nigdy nie zajmowała się sprzedażą artykułów żywnościowych, ściągnęła do Polski 144 beczki zamrożonej pulpy ananasowej, która służy m.in. do wyrobu soków. Każda beczka ważyła ok. 250 kg i trzeba było ją przechowywać w temperaturze poniżej -20 stopni Celsjusza.