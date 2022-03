Kilkudziesięciu podopiecznych z domu opieki z miasta Chmielnicki w Ukrainie znalazło schronienie w dawnym szpitalu psychiatrycznym w Toruniu. Są to osoby między innymi z niepełnosprawnościami intelektualnymi i zespołem Downa. Wcześniej przeżyli męczącą podróż. - Nie są w stanie tego zrozumieć, dokąd ich wożą, po co, czego od nich chcą, co z nimi robią. To jest normalne, że chcą do domu - mówiła dyrektorka placówki w Chmielnickim.

Trafili najpierw do harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w Smerzynie, a następnie do zajazdu w Biskupinie w woj. kujawsko-pomorskim. Chociaż spotkali wiele osób chcących im pomóc, okazało się, że miejsca te nie są przystosowane do fachowej opieki, której te osoby potrzebowały. W końcu, dzięki inicjatywnie samorządowców z woj. kujawsko-pomorskiego, udało się znaleźć im schronienie w dawnym szpitalu psychiatrycznym w Toruniu.

Poszukiwani wolontariusze

- Nieprzyzwyczajeni są do czegoś takiego. Nie są w stanie tego zrozumieć, bo ciężka jest taka rozmowa, dokąd ich wożą, po co, czego od nich chcą, co z nimi robią. To jest normalne, że chcą do domu - mówiła w rozmowie z TVN24. - Wszyscy się bardzo niepokoimy o naszą ojczyznę, o to, co się dzieje na Ukrainie, ale myślę, że długo tu nie będziemy, wkrótce wrócimy do domu i wszystko się to skończy - dodała.