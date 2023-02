Seria niezidentyfikowanych obiektów. "Kamyczki większej układanki, która może być zwiastunem burzy"

W ciągu zaledwie ośmiu dni nad Ameryką Północną zestrzelone zostały cztery niezidentyfikowane obiekty latające. Komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24, że "jakieś państwo stara się rozpoznać sytuację w amerykańskiej przestrzeni powietrznej i robi to w sposób wyrachowany". Generał Bogusław Pacek mówił, że "wszystko na to wskazuje, że to są obiekty z cywilizacji chińskiej". - Poczytuję te balony i oceniam jako zapowiedź poważniejszej retoryki między Chinami a Stanami Zjednoczonymi - ocenił gość TVN24.

Amerykańscy urzędnicy twierdzą, że tajemnicze obiekty były one częścią "dużej floty wywiadowczej" działającej na rzecz Chin.

"Jakieś państwo stara się rozpoznać sytuację w amerykańskiej przestrzeni powietrznej"

O tej sprawie sytuacji w "Faktach po Faktach" w TVN24 generał profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, przedstawiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego oraz komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura, ekspert portalu Defence24.pl, były polski przedstawiciel w NATO.

Komandor Dura mówił, że "od 4 lutego były cztery obiekty, które zostały zestrzelone". - Ale Amerykanie mówią, że w ciągu ostatniego tygodnia obiektów takich jak te (kolejne - red.) trzy, które zostały zestrzelone, było jeszcze kilka. W związku z powyższym, jest to dość duży proceder, że jakieś państwo stara się rozpoznać sytuację w amerykańskiej przestrzeni powietrznej i robi to w sposób wyrachowany. Dlatego, że w teh chwili jest prawdziwy nalot tego rodzaju systemów - mówił dalej.

- Co to jest, na razie nie wiemy. Jedyny system, który został w jakiś sposób rozpoznany, to jest ten pierwszy, który został zestrzelony 4 lutego. Ten balon, który wpadł do morza koło Karoliny Południowej, został już wyciągnięty. Reszty na razie nie znaleziono - mówił dalej Maksymilian Dura.

Kmdr. por. rez. Maksymilian Dura: jakieś państwo stara się rozpoznać sytuację w amerykańskiej przestrzeni powietrznej TVN24

Generał Pacek: to są kamyczki większej układanki, która może być zwiastunem burzy

Generał Pacek mówił, że "wszystko na to wskazuje, że to są obiekty z cywilizacji chińskiej". - Jedne z wielu. Dzisiaj eksperci, liderzy, (...), przyznają, że to nie są pierwsze takie obiekty, że przeloty tego typu były znane i wcześniej. Nie przywiązywano do nich tak dużej wagi - zauważył.

Zdaniem generała Packa "te balony i sam fakt ich zestrzelenia i odpowiedź Chin, (...), są kamyczkami większej układanki". - Poważnej układanki, która może być zwiastunem burzy, o której coraz głośniej mówi się i w Chinach, i w Stanach Zjednoczonych. Mówi się o coraz poważniejszym zmaganiu, a być może o wojnie między Chińską Republiką Ludową a Stanami Zjednoczonymi - podkreślił. - Wzrasta napięcie i widać wyraźnie, że to napięcie jest świadomie ocenianie jako ten moment, w którym należy reagować - dodał. - Poczytuję te balony i oceniam jako zapowiedź poważniejszej retoryki między Chinami a Stanami Zjednoczonymi - ocenił gość TVN24.

Chiński balon zestrzelony nad wodami terytorialnymi USA Reuters

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mjz / prpb

Źródło: TVN24