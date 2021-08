Zagraniczne media piszą o przyjęciu w Polsce ustawy anty-TVN

Zagraniczne media komentują przyjętą w środę w Sejmie nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, zwaną anty-TVN. Agencja Reutera podkreśla, że ustawa może doprowadzić do sporu z jednym z najważniejszych sojuszników Warszawy. Z kolei brytyjski "The Guardian" zwraca uwagę, że Polska od czasu objęcia władzy przez PiS z roku na rok spada w rankingu wolności prasy.

Zagraniczne media o przyjęciu ustawy anty-TVN

O wydarzeniach w Sejmie rozpisują piszą media. "Polscy prawodawcy w środę głosowali za projektem ustawy, która według opozycji ma na celu uciszenie należącego do USA kanału informacyjnego krytycznego wobec rządu, ryzykując sporem z jednym z najważniejszych sojuszników Warszawy" – przekazała agencja Reutera.

"Waszyngton ostrzegł, że brak przedłużenia licencji dla należącego do Discovery kanału informacyjnego TVN24 może zagrozić przyszłym inwestycjom w Polsce" – zwrócono uwagę.

"The Guardian": Polska najniżej w historii w rankingu wolności prasy

Brytyjski "The Guardian" zwraca uwagę, że zdaniem analityków przyjęta w Sejmie nowelizacja ustawy "może być wymierzona w amerykańskiego nadawcę, a wolność prasy wciąż się pogarsza".

Dziennik zauważa, że w momencie przejęcia władzy przez PiS w 2015 roku Polska zajmowała 18. miejsce na świecie pod względem wolności prasy. "W tym roku Polska zajmuje najniższą w historii 64. pozycję. Znajduje się tuż za Malawi i Armenią, a nad takimi krajami jak Bhutan czy Wybrzeże Kości Słoniowej" – podkreśla "The Guardian".

The New York Times: burzliwe i chaotyczne obrady

"Posłowie uchwalili kontrowersyjną ustawę medialną, która może doprowadzić do utraty licencji przez amerykańską stację telewizyjną" – informuje "The New York Times". Amerykański dziennik zwraca uwagę, że przyjęcie ustawy odbyło się w czasie "burzliwych i chaotycznych obrad".