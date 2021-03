Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie przekazania danych Poczcie Polskiej

Przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego. To skutek orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że przekazanie danych obywateli z bazy PESEL Poczcie Polskiej było niezgodne z prawem. "Minister działał na szkodę obywateli" - napisał do prokuratury Szłapka.