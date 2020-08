"Te brutalne represje tylko jednoczą społeczeństwo. W celi panowała nienawiść do władzy, wszyscy byli zjednoczeni"

"Jestem szczęśliwy, że mogę być już w Polsce"

- Najpierw nas zatrzymał OMON, a w zasadzie porwał z ulicy w Mińsku. Pobili mnie w busie do nieprzytomności, następnie wywieźli nas do jakiejś komendy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych lub milicji, nie wiedzieliśmy gdzie dokładnie - relacjonował. - Tam była sala gimnastyczna, gdzie leżało na podłodze 300 osób skutych, z rękami do tyłu. Warunki tam były straszne. To wszystko tam polegało na biciu, terroryzowaniu, zastraszaniu przez 15 godzin. OMON bił nas do momentu, kiedy dotarliśmy na miejsce, a na miejscu już milicja i oficerowie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - mówił.