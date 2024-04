Razem czy osobno? Ostateczna decyzja ma zapaść we wtorek

We wtorek zapadnie ostateczna decyzja dotycząca powołania komitetu wyborczego Trzecia Droga w wyborach do Parlamentu Europejskiego - poinformował przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że jest "zwolennikiem kontynuacji Trzeciej Drogi". Również wiceprzewodniczący Polski 2050 Michał Kobosko powiedział, że oba ugrupowania powinny wspólnie wystartować.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz pytany podczas poniedziałkowego briefingu w Tarnowie o nadchodzące wybory do Parlamentu Europejskiego odpowiedział, że będą one tematem wtorkowego posiedzenia Komitetu Wykonawczego PSL.

- Ja jestem zwolennikiem kontynuacji Trzeciej Drogi, myślę, że tak się opowiada też większość (...), oczywiście zawsze pozostaje dopracowanie szczegółów. PSL jest zawsze gotowe do samodzielnego startu, ale projekt Trzeciej Drogi potwierdził w wyborach samorządowych swoje stabilne poparcie - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Według niego wybory do Parlamentu Europejskiego będą najtrudniejsze dla Trzeciej Drogi spośród trzech rodzajów wyborów w ostatnich miesiącach, ponieważ mobilizacja wyborców jest w nich najniższa.

- Jeżeli nie ma emocji, to ta frekwencja może być dużo gorsza niż w wyborach samorządowych - ocenił Kosiniak-Kamysz i zapowiedział, że ugrupowanie, aby zmobilizować swoich zwolenników, zamierza wystawić w wyborach do PE "najlepszych kandydatów, rozpoznawalne nazwiska", w tym również obecnych posłów, senatorów, ministrów, samorządowców. - To jest koniecznością, żeby ten wynik był dobry - dodał.