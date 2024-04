czytaj dalej

Prezes szwajcarskiej spółki Orlenu był podejrzewany o kontakty z terrorystyczną organizacją Hezbollah. Rosjanie zaatakowali Odessę. Z kolei marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiada ogłoszenie list Trzeciej Drogi do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 30 kwietnia.