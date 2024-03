Potrzebujemy, by Pan odsunął ciężki kamień wzajemnych uprzedzeń, dystansu, a nierzadko nienawiści - oświadczył prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, składając życzenia w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Jak dodał, "potrzebujemy, by dobra nowina o Zmartwychwstałym uzdrowiła nas z lęku i niepewności o jutro, by odwróciła logikę wojny i niszczenia ludzkiego życia".

- Święta Zmartwychwstania Pańskiego to święta nadziei. Mroki krzyża ustąpiły, śmierć została pokonana, grób jest pusty. W tę Wielką Noc Pan zmartwychwstaje dla nas. W tym świętym czasie i my możemy Go na nowo spotkać, możemy rozpoznać Jego chwalebne rany, możemy napełnić serca nadzieją - podkreślił.

Przypomniał, że droga do Emaus, którą przedstawia Ewangelista Łukasz, to obraz naszego życia i naszym zmagań. Wskazał, że "po śmierci Jezusa uczniowie szli do Emaus w poczuciu porażki i rozczarowania". Zaznaczył, że i nam może przydarzyć się podobna pokusa, by myśleć, że do porażki należy ostatnie słowo, ale nie można się temu poddawać. Nie możemy - jak powiedział - zamknąć się w smutku i beznadziei z powodu własnych słabości i ułomności, z powodu osamotnienia i niezrozumienia, doświadczając lęku czy kryzysu wiary.

- Właśnie w tych wszystkich sytuacjach Zmartwychwstały Pan wychodzi nam naprzeciw. Życzę, by spotkanie ze Zmartwychwstałym stało się udziałem każdej i każdego z nas. On żyje i jest z Tobą. On jest naszą nadzieją. On żyje i chce, abyś żył. To dzięki Niemu kryzys może stać się szansą, a pustkę może wypełnić nadzieja, która wszystko przetrzyma i która zawieść nie może – zaznaczył.

Dodał, że trudne jest życie bez nadziei, dlatego potrzebujemy, by "Pan zmartwychwstał w naszych pozrywanych relacjach, tym wszystkim, co napełnia nas dziś zgorzknieniem i smutkiem, by zmartwychwstał w naszych ranach po doznanych krzywdach i w surowych osądach".

- Potrzebujemy, by Pan odsunął ciężki kamień wzajemnych uprzedzeń, dystansu, a nierzadko nienawiści. Potrzebujemy, by tchnął życie do wypowiadanych przez nas słów, które często zamiast budzić nadzieję – odbierają ją. Zamiast dawać życie – trzymają nas w grobie zniechęcenia i zamknięcia w sobie. Potrzebujemy, by dobra nowina o Zmartwychwstałym uzdrowiła nas z lęku i niepewności o jutro, by odwróciła logikę wojny i niszczenia ludzkiego życia, by podźwignęła nasze zbolałe serca, wlała w nie pokój i nadzieję – zaznaczył.

Podkreślił także, że na drodze do Emaus Jezus dyskretnie pojawił się, by towarzyszyć zrezygnowanym uczniom. Dodał, że Jezus "uczy nas, w jaki sposób my możemy dawać nadzieję tym, którzy utracili sens w życiu, który zagubieni idą w niewłaściwym kierunku".

Metropolita gnieźnieński zaznaczył, że Jezus chce, byśmy byli "pielgrzymami nadziei", byśmy z nadzieją towarzyszyli innym w drodze.

- Wyjdźmy zatem z Chrystusem do drugiego człowieka. Pozwólmy, by On prawdziwie zmartwychwstał w ludzkich sercach i odrodził je na nowo. Nie lękajmy się Go przyjąć do naszych serc, rodzin, domów i wspólnot – podkreślił prymas Polski, życząc wszystkim błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

