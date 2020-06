Więcej dzieci w grupach, mniejsze odległości. Złagodzono wytyczne dla przedszkoli

Główny Inspektor Sanitarny opublikował aktualne wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Zmiany dotyczą między innymi zwiększenia liczby dzieci w grupie przedszkolnej - z maksymalnie 12 do 16.

Na zwiększenie limitu dzieci w grupach przedszkolnych i żłobkowych od kilku dni naciskała część rodziców i samorządowców. Gdy 6 maja umożliwiono otwarcie żłobków i przedszkoli początkowo rodziców chętnych, by posłać do nich dzieci nie było wielu. Jednak z każdym tygodniem zaczęło ich przybywać. W tym tygodniu w zajęciach opiekuńczych tylko w przedszkolach brało udział już ponad 203 tysiące dzieci, dla których otwarto około 15 tysięcy placówek.

Dbamy o bezpieczeństwo

Biuro prasowe resortu podkreśla, że kluczowe jest dla nich bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców. "Zadbaliśmy o to, aby dyrektorzy przedszkoli oraz samorządy otrzymali szczegółowe wytyczne przygotowane przez Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dzięki temu możliwe było odpowiednie przygotowanie placówek do opieki nad dziećmi" - podkreślają w resorcie.

Więcej dzieci, mniej przestrzeni

Co to oznacza w praktyce? W żłobkach i innych instytucjach opiekujących się dziećmi do lat trzech w jednej sali mogą od teraz przebywać trzy ośmioosobowe grupy dzieci wraz z opiekunem. GIS zaleca jednak umieszczenie przegrody uniemożliwiającej kontakt grup. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 2,5 m kw. na osobę.