Paweł Szefernaker: policja nie jest od oceniania, które zgromadzenie jest ważniejsze

Kierwiński: policja zachowywała się jak ochrona propisowskich bojówek

- To, co zostanie z tej kontrmanifestacji, to całkowita bierność policji w tej sprawie. To, że policja nie reagowała na wezwania warszawskiego ratusza, aby usunąć nielegalnie postawione nagłośnienie. Nagłośnienie, którego celem było tylko i wyłącznie przeszkadzanie prawie stu tysiącom warszawiaków i Polaków w wysłuchaniu chociażby ważnych słów uczestniczek Powstania Warszawskiego - podkreślił Kierwiński. Informację, że w manifestacji brało udział 80-100 tysięcy osób, podawał stołeczny ratusz.