Reporterka pyta o ustawę anty-TVN. Suski: niech mnie pani nie męczy

Jak dobrze pójdzie, Sejm zajmie się ustawą anty-TVN na najbliższym posiedzeniu - mówił we wtorek poseł PiS, przedstawiciel wnioskodawców projektu ustawy Marek Suski. Na uwagę, że takiego punktu nie ma w harmonogramie prac żadnej z komisji, odparł, że "Sejm trwa do piątku". - Pani niech mnie nie męczy, bo ja z TVN-em nie rozmawiam - zwrócił się do reporterki TVN24. - Rozumiem, że w trybie ekstra pilnym jutro dowiemy się, że pani marszałek chce ten punkt wprowadzić pod obrady Sejmu - oceniła wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca późnym wieczorem do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. TVN24 wciąż czeka na przedłużenie koncesji przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Ta wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym zeszłego roku.

KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN. Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN.

Porozumienie złoży poprawkę

W poniedziałek wicemarszałek Sejmu i szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki powiedział, że jest "bardzo możliwe", iż ustawą anty-TVN Sejm zajmie się na najbliższym posiedzeniu, które zaplanowane jest w dniach 21-23 lipca.

Brak poparcia dla ustawy w obecnej formie zapowiedziało Porozumienie. - Jako Porozumienie od samego początku mówiliśmy, że tej ustawy w tym kształcie nie poprzemy. Nie chcemy, żeby Polska była krajem, gdzie jedyna narracja w mediach, to narracja Jacka Kurskiego, dlatego w tym kształcie tej ustawy nie poprzemy - mówił na konferencji prasowej wicerzecznik partii Jan Strzeżek. Lider ugrupowania Jarosław Gowin przekazał z kolei, że Porozumienie złoży poprawkę, która "zapewnia bezpieczeństwo funkcjonowania TVN".

Suski: wszyscy będą głosować "za"

We wtorek między innymi o kwestię poprawki Porozumienia pytany był przedstawiciel wnioskodawców ustawy anty-TVN, poseł PiS Marek Suski. - Jesteśmy spokojni - odpowiedział krótko reporterce TVN24 Mai Wójcikowskiej. Na pytanie, czy projekt ustawy anty-TVN będzie przegłosowywany na najbliższym posiedzeniu Sejmu, Suski odpowiedział, że "jak dobrze pójdzie, to na tym". Dopytywany o to, co ma na myśli, odrzekł: - Dokładnie to, co powiedziałem. Jak dobrze pójdzie.

Marek Suski pytany przez reporterkę TVN24 TVN24

"Pani niech mnie nie męczy, bo ja z TVN-em nie rozmawiam" TVN24

Na uwagę, że jak do tej pory we wtorkowych planach żadnej z komisji nie zapisano pracy nad ustawą, Suski wskazał, że "Sejm trwa do piątku". Pytany, kto według niego poprze ustawę, ocenił, że "wszyscy będą głosować 'za'". - I opozycja też - dodał.

- Pani niech mnie nie męczy, bo ja z TVN-em nie rozmawiam - zwrócił się poseł PiS do reporterki. - Pani jest z TVN-u, więc do widzenia, dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich - zakończył rozmowę Suski.

Kidawa-Błońska: projektu nie ma w porządku obrad

Wicemarszałek Sejmu z ramienia Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała dziennikarzom, że "na razie" projektu zmian w ustawie medialnej nie ma w porządku obrad rozpoczynającego się w środę trzydniowego posiedzenia Sejmu.

Kidawa-Błońska o ustawie anty-TVN: na razie tego projektu nie ma w porządku obrad TVN24

- Ja rozumiem, że w trybie ekstra pilnym jutro dowiemy się, że pani marszałek [Sejmu Elżbieta Witek - przyp. red.] chce ten punkt wprowadzić pod obrady Sejmu. I zgodnie z tradycją tej kadencji PiS będzie chciał kolejną ustawę przeprowadzić przez 24 godziny - stwierdziła.

Kidawa-Błońska zapewniła, że nikt z opozycji demokratycznej nie podniesie za tą ustawą ręki.

Autor:ft//now

Źródło: TVN24, PAP