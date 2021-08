Obozowisko migrantów na granicy Polski i Białorusi. Wiceszef MSZ: to akcja polityczna Aleksandra Łukaszenki

W Usnarzu Górnym na granicy polsko-białoruskiej kolejny dzień koczuje kilkudziesięciu migrantów. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz mówił w "Tak jest" w TVN24, że "to akcja prowokacyjna służb białoruskich". - Nie może być zgody na to, żeby wykorzystywać bezwzględnie tych biednych ludzi jako żywe tarcze, jako instrument nacisku na Polskę - dodał.

Wiceszef MSZ: to akcja polityczna Aleksandra Łukaszenki

Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, odnosząc się do tej sutuacji w "Tak jest" w TVN24, mówił że "to jest tak naprawdę akcja polityczna Aleksandra Łukaszenki".

- Żeby móc przekroczyć granicę, trzeba to zrobić w sposób legalny, trzeba to zrobić przez przejście graniczne, z odpowiednimi dokumentami. Jeżeli osoby przekraczają granicę bez dokumentów, bez względu na to z jakiej granicy, Straż Graniczna w naturalny sposób musi takie osoby zatrzymywać. Bo jeżeli sami nie będziemy przestrzegali własnego prawa, to trudno oczekiwać tego od innych - wskazywał.