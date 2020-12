Ponadto w sobotę zarząd partii Ziobry głosował nad pozostaniem lub wyjściem z koalicji rządzącej. Stosunkiem głosów 12 do 8 zdecydował o pozostaniu w niej.

Smolar: w obozie, który dążył do centralizacji władzy, mamy proces rozkładu i pogłębiającego się chaosu

- Mamy w obozie, który dążył do centralizacji władzy, do skupienia władzy, do skupienia władzy poza rządem – Jarosław Kaczyński był na Nowogrodzkiej, a nie w rządzie - w tej chwili proces rozkładu i pogłębiającego się chaosu - ocenił Smolar.