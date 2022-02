Polska przygotowuje się na przyjęcie uchodźców. Powstają punkty recepcyjne

Osoby uciekające z Ukrainy mogą być - jak przekazała na konferencji prasowej zorganizowanej w czwartek po południu wojewoda podkarpacki Ewa Leniart - przewiezione z przejścia granicznego do punktu recepcyjnego.

- Znajduje się on bardzo blisko, więc tę trasę można też pokonać pieszo. Tam uchodźcy z ogarniętej wojną Ukrainy mogą się ogrzać, zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. Czekają niezbędne środki higieny, są psychologowie oferujący pomoc - przekazała wojewoda.

- Uchodźcy oczywiście będą mieli zagwarantowany transport do takiego miejsca - dodała wojewoda.

MSWiA: powstanie osiem punktów recepcyjnych

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w czwartek po południu Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji przekazał, że Polska od wielu tygodni przygotowywała się do tego, że do kraju może napłynąć fala uchodźców z zaatakowanej Ukrainy.

Szefernaker zwrócił uwagę, że część Ukraińców będzie szukało bezpiecznego miejsca wśród rodaków, którzy już są legalnie w Polsce, a dla części Polska będzie krajem tranzytowym do Stanów Zjednoczonych lub krajów Europy Zachodniej.

- Ci, którzy będą bez żadnych perspektyw na dalsze funkcjonowanie na terenie Unii Europejskiej, po prostu będą mieli zapewnione to miejsce w punktach recepcyjnych - dodał wiceszef MSWiA.

Wiceminister wyjaśnił, że to punkty tymczasowe. Jak zaznaczył, jeżeli po przejściu tego punktu uchodźca wojenny będzie potrzebował wsparcia RP, takie wsparcie również zostanie mu zapewnione. Według wiceministra rząd ma przygotowane miejsca, do których będzie można takie osoby przenieść.

Wiceminister: ruch na przejściu umiarkowany

- Musimy być na to gotowi. Myślę, że kluczowe będą najbliższe 24 godziny, jeżeli chodzi o te działania, które podejmujemy - ocenił Szefernaker. Wiceszef MSWiA zapewnił, że polska Straż Graniczna jest w pełnej gotowości. Dodał, że polska granica jest oczywiście otwarta.

"Na pewno pomożemy tym ludziom, nie licząc kosztów"

Pytany o nastroje wśród mieszkańców gminy, Iwasieczko odpowiedział, że każdy boi się wojny. - Moją rolą jest uspokajać, a nie siać panikę. Ludzie i tak są spanikowani, każdy boi się wojny, musimy też stymulować nastrojami mieszkańców, żeby to przetrwać. Dodatkowo trzeba też pomóc tym uchodźcom, bo oni będą uciekać przed zagrożeniem, jakim jest wojna – tłumaczył.

W punkcie, który powstał w Medyce odbywać się będzie pierwsza selekcja i identyfikacja osób, które uchodzić będą z Ukrainy. Jak podkreślił Iwasieczko, potem będą oni kierowani do miejsc, gdzie będą mogli się umyć, odpocząć i zjeść.

- Chcemy do tych spraw podejść po ludzku, bardzo humanitarnie, bo nie wiemy czy my nie znajdziemy się w takiej sytuacji. Na pewno pomożemy tym ludziom, nie licząc kosztów, bo trzeba ich ratować. Takie jest moje zdanie – zaznaczył.

Iwasieczko powiedział, że mieszkańcy gminy na pewno ze zrozumieniem podejdą do tej sytuacji. - Mieszkańcy czują jakiś niepokój, ale moją rola to uspokajanie. Staram się to robić, uspokajać i pomagać. Na pewno są zaniepokojeni, pojawiają się pytania. Musimy się odnaleźć w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy, nie wolno podsycać napięcia – podkreślił.