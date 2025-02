Hołownia do posła Konfederacji: Proszę opuścić salę. Zdaje się, że nie jest pan w stanie uczestniczyć w obradach

Zanim Hołownia zwrócił się do Wilka, widać było jak Grzegorz Płaczek, szef klubu Konfederacji stoi obok posła przy ławach poselskich i prawdopodobnie przekonuje go do wyjścia z sali. W pewnym momencie podchodzi do nich kolejny poseł.

Poseł "nie był w stanie iść o własnych siłach"

"Policjanci udali się na miejsce. Od mężczyzny siedzącego na drodze wyczuli woń alkoholu. Z relacji funkcjonariuszy wynika, że nie był on w stanie wstać o własnych siłach, policjanci musieli go podnieść i podprowadzić do radiowozu. Dopiero tam wyciągnął legitymację poselską. Okazało się, że to poseł Konfederacji Ryszard Wilk" - napisano. Policjanci zadzwonili do brata posła, aby ten zabrał go do domu.