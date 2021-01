Trzy miesiące, sześć milionów dawek. Plan dostaw szczepionek

Do końca pierwszego kwartału do Polski trafi łącznie ponad 6 milionów dawek szczepionek przeciwko COVID-19 firm Pfizer i Moderna - przekazał szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Dodał, że tygodniowo każdy z blisko sześciu tysięcy punktów będzie mógł dostać 30 szczepionek.

W Polsce szczepienia rozpoczęły się 27 grudnia ubiegłego roku. W grupie zero w tak zwanych szpitalach węzłowych, których jest 509, szczepieni powinni być pracownicy sektora ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.

Od 15 stycznia ruszą zapisy dla seniorów powyżej 80. roku życia, tydzień później dla tych powyżej 70. roku życia. Ich szczepienia rozpoczną się 25 stycznia. Od 15 stycznia pełnoletni obywatele będą mogli wypełnić formularz i zgłosić chęć zaszczepienia się.

Harmonogram dostaw szczepionek firm Pfizer i Moderna

Szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk zaprezentował w środę harmonogram dostaw szczepionki obejmujący pierwszy kwartał tego roku.

- Z tego harmonogramu wynika, że do Polski w pierwszym kwartale dotrze powyżej 6 milionów dawek szczepionki dwóch producentów: firm Pfizer i Moderna, dzięki czemu do końca kwartału będziemy mogli zaszczepić około 3 miliony osób - przekazał.

Dworczyk: z harmonogramu wynika, że do Polski do końca pierwszego kwartału dotrze nieco powyżej 6 milionów dawek szczepionek TVN24

Z harmonogramu udostępnionego na stronie rządowej wynika, że w czwartym tygodniu szczepień (18-24 stycznia) do Polski mają trafić 354 tysiące kolejnych dawek preparatu firmy Pfizer.

W kolejnych tygodniach dostawy mają wyglądać następująco:

Tydzień 25.01-31.01 - 354 tysiące dawek szczepionki Pfizera i 42 tysiące Moderny Tydzień 01.02-7.02 - 386 tysięcy dawek Pfizera Tydzień 08.02-14.02 - 385 tysięcy dawek Pfizera i 102 tysiące Moderny Tydzień 15.02-21.02 - 385 tysięcy dawek Pfizera Tydzień 22.02-28.02 - 385 tysięcy dawek Pfizera i 307 tysięcy Moderny Tydzień 01.03-7.03 - 385 tysięcy dawek Pfizera Tydzień 08.03-14.03 - 385 tysięcy dawek Pfizera i 180 tysięcy Moderny Tydzień 15.03-21.03 - 385 tysięcy dawek Pfizera Tydzień 22.03-28.03 - 416 tysięcy dawek Pfizera i 180 tysięcy Moderny Tydzień 29.03-04.04 - 446 tysięcy dawek Pfizera

Harmonogram dostaw szczepionek do Polski gov.pl

Szef KPRM: tygodniowo każdy punkt będzie mógł dostać 30 szczepionek

- Na podstawie tego harmonogramu wystawiamy centralny kalendarz, w którym będą zarejestrowane wszystkie 6 tysięcy punktów szczepień. Każdy z tych punktów będzie miał wystawiony "slot", czyli miejsca zaznaczone w tygodniu, w których można się zapisać konkretnego dnia i o konkretnej godzinie - powiedział Dworczyk.

Przypomniał, że każda dostawa szczepionek dzielona jest na dwie części: "połowa zostaje w magazynie Agencji Rezerw Materiałowych, w mroźniach i czeka na to, aż będzie potrzeba wykorzystać tę połowę na drugą szczepionkę; pierwsza część natomiast trafia do punktów szczepień".

- Jeżeli tygodniowo możemy przekazać 180 tysięcy szczepionek do wszystkich punktów na terenie całej Polski na pierwsze szczepienie (...) to tygodniowo każdy punkt będzie mógł dostać 30 szczepionek - poinformował.

Dworczyk: liczba punktów szczepień w Polsce to aktualnie 5994 TVN24

Ile osób zostanie zaszczepionych?

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazał, że grupa, która będzie się szczepiła od 25 stycznia liczy łącznie 4,6 miliona osób, w tym w grupie 80-latków jest około 1,75 miliona, a seniorów w wieku 70-79 lat - 2,8 miliona.

Zaznaczył, że nie wszyscy z grupy seniorów będą mogli się zaszczepić od razu. - Ponieważ z grupy liczącej ponad 4,5 miliona osób będziemy mieli szczepionki do końca marca dla 2,3 miliona osób - poinformował szef KPRM. Jak dodał, "pozostałe z tych 3 milionów osób do zaszczepienia, to osoby z grupy zero, czyli około 700 tysięcy osób". - Krótko mówiąc personel pracujący w podmiotach prowadzących działalność leczniczą, czyli te osoby, które są na pierwszej linii frontu - powiedział Dworczyk.

Szef KPRM powiedział, że do środy do godziny 15 zaszczepiono prawie 338 tysięcy Polaków. Do punktów szczepień dostarczono ponad 483 tysiące dawek, z których 818 zostało zutylizowanych. U 50 osób wystąpiły niepożądane odczyny poszczepienne.

Autor:js//now

Źródło: PAP, tvn24.pl