Pełnomocnik rządu: w drugim kwartale nastąpi zakończenie pierwszego etapu szczepień

Ponawiamy apel o to, aby nie obawiać się. Jest to preparat niestwarzający zagrożenia, jest to preparat, którym szczepienie rekomendują lekarze, naukowcy - powiedział szef kancelarii premiera, pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk o szczepionce produkcji AstraZeneki. Zachęcając do rejestrowania się na szczepienia przeciw COVID-19, ocenił, że jest to "wyraz odpowiedzialności za naszych najbliższych".

O programie szczepień mówił w poniedziałek po południu na konferencji prasowej w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień przeciwko COVID-19.

Dworczyk ocenił, że "powoli wraca" zaufanie do szczepionki AstraZeneki, wobec której pojawiały się zastrzeżenia. Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, jak i Europejska Agencja Leków zarekomendowały jej używanie i zapewniły o bezpieczeństwie i efektywności preparatu.

"Ponawiamy apel o to, aby nie obawiać się"

Szef KPRM przypomniał, że w poniedziałek rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla osób w wieku 66 i 65 lat. Poinformował, że od północy do poniedziałkowego popołudnia zarejestrowało się 345 tysięcy osób.

- To jest dobry prognostyk. Natomiast cały czas jest to wyraźnie mniej niż wcześniej, jeśli chodzi o proporcje osób, które zapisywały się, rejestrowały się na szczepienia. Dlatego ponawiamy apel o to, aby nie obawiać się. (Szczepionka AstraZeneki - red.) jest to preparat niestwarzający zagrożenia, jest to preparat, którym szczepienie rekomendują lekarze, naukowcy - mówił Dworczyk.

- Gorąco namawiamy i apelujemy do wszystkich o rejestrację do szczepień, w tym szczepień wykonywanych szczepionką firmy AstraZeneca. Bo jest to naprawdę wyraz odpowiedzialności nie tylko za siebie, to jest nie tylko droga do uniknięcia zakażenia bądź ciężkiego przebiegu choroby, ale jest to też wyraz odpowiedzialności za naszych najbliższych - argumentował.

Minister zauważył, że Polska nie zatrzymała szczepień z wykorzystaniem szczepionek tej firmy. - Inne kraje to uczyniły, ulegając pewnej panice - mówił. Teraz - jego zdaniem - widać, że niemal wszystkie kraje wróciły do wykorzystania tej szczepionki.

Dworczyk przekazał, że w drugim kwartale nastąpi zakończenie pierwszego etapu szczepień na koronawirusa.

Autor:akr

Źródło: TVN24, PAP