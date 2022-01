Zderzenie siedmiu samochodów osobowych i ciężarówki. Utrudnienia na S7 w kierunku Krakowa

Kolizja kilku pojazdów na drodze ekspresowej S7 w miejscowości Świątniki (woj. świętokrzyskie). Jak informuje policja, do czterech zdarzeń doszło na skutek intensywnych opadów śniegu i niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze. Ze wstępnych informacji wynika, że kierowcy i pasażerowie pojazdów biorących udział w zdarzeniu nie wymagali przewiezienia do szpitali.