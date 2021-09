Stan wyjątkowy w Polsce 2021. Jest decyzja prezydenta

Rząd zawnioskował we wtorek do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego w związku z sytuacją na granicy z Białorusią. W czwartek po południu rzecznik prezydenta Błażej Spychalski powiedział, że "ten wniosek był bardzo wnikliwie analizowany przez prezydenta w gronie doradców, w BBN odbywały się narady, dyskusje".

Stan wyjątkowy przy granicy. Jest decyzja prezydenta

- Przed chwilą prezydent podjął decyzję o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na terenie wskazanym we wniosku Rady Ministrów - poinformował Spychalski.

Stan wyjątkowy ma obowiązywać przez 30 dni i objąć 183 miejscowości: 115 w województwie podlaskim oraz 68 w województwie lubelskim. To teren - jak to ujął Spychalski - w mniej więcej trzykilometrowym pasie wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. Zobacz pełną listę miejscowości .

Rzecznik przekazał, że rozporządzenie jest aktualnie przesyłane do publikacji w Dzienniku Ustaw, a także do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. - Zgodnie z konstytucją to rozporządzenie prezydenta musi być poddane głosowaniu i dyskusji w polskim parlamencie - wyjaśnił Spychalski. Decyzja prezydenta może zostać uchylona przez Sejm.