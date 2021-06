"Ściągnięto wszystkich w jedno miejsce i przez dwie godziny mówiono o dyrdymałach"

Dzisiaj mieliśmy do czynienia z próbą ucieczki przed tym, co będzie wyciekało jeszcze z maili Michała Dworczyka i innych ministrów - powiedział w TVN24 poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek. Goście "Kropki nad i" komentowali środowe tajne posiedzenie Sejmu. Wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba stwierdził, że "dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że sfera internetu jest kluczowym zagadnieniem".

Śmiszek: kpina z parlamentaryzmu

W ocenie posła "dzisiaj mieliśmy do czynienia tylko z jedną rzeczą". - Próbą ucieczki do przodu, próbą ucieczki przed tym, co będzie wyciekało jeszcze z maili Dworczyka i innych ministrów, ale też próbą przykrycia tego, co działo się w ostatnich dniach, niekompetencją i gigantycznymi wpadkami ministra Dworczyka - dodał.