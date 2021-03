Sąd Najwyższy odwołuje wszystkie rozprawy i posiedzenia do 9 kwietnia

Wszystkie rozprawy i posiedzenia w Sądzie Najwyższym od 22 marca do 9 kwietnia zostały odwołane ze względu na sytuację epidemiczną - poinformował w piątek zespół prasowy tego sądu.

Jak dodano, wyjątki dotyczące spraw wymagających rozpoznania określają prezesi poszczególnych izb Sądu Najwyższego. "We wskazanym okresie liczba pracowników świadczących pracę w siedzibie Sądu Najwyższego ograniczona zostanie do niezbędnego minimum, zapewniającego ciągłość pracy jednostek organizacyjnych SN" - przekazano w komunikacie.

Posiedzenia odwołane "co do zasady"

Zgodnie z piątkowym zarządzeniem podpisanym w zastępstwie I prezes SN przez prezesa Izby Dyscyplinarnej Tomasza Przesławskiego, co do zasady odwołane zostały wszystkie posiedzenia "za wyjątkiem rozpraw i posiedzeń w sprawach wymagających rozpoznania, określonych przez prezesa kierującego pracą izby SN".

Spośród zapowiadanych wcześniej spraw SN planowanych do rozpatrzenia w okresie, do którego odnosi się zarządzenie, na przykład 26 marca br. Izba Cywilna miała rozpoznać zagadnienie prawne skierowane przez Sąd Okręgowy w Gliwicach, czy prawo do życia w czystym środowisku i oddychania powietrzem spełniającym standardy, stanowi dobro osobiste.