Rosyjski balon w polskiej przestrzeni powietrznej

Rosyjski dyktator Władimir Putin wybrał się do Korei Północnej i Wietnamu na pokładzie wysłużonej maszyny z serii Iljuszyn Ił-96. "New York Times" podkreśla, że podróż rosyjskiego prezydenta odbywa się niedługo po katastrofach lotniczych w których zginął prezydent Iranu Ebrahim Raisi i wiceprezydent Malawi Saulos Chilima. Przywiązanie głowy państwa do zaprojektowanej jeszcze w czasach ZSRR konstrukcji ma być - zdaniem amerykańskiej gazety - sposobem na przekonanie opinii publicznej, że konstrukcji Ił-96 nie można niczego zarzucić.