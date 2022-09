Reportaż "Czarno na białym": podkomisja Macierewicza ukrywała dowody. Lasek: to jest gotowy akt oskarżenia

Piotr Świerczek, dziennikarz "Czarno na białym" TVN24, dotarł do dokumentów dotyczących katastrofy tupolewa w Smoleńsku, nieopublikowanych przez podkomisję smoleńską. Dowodzą one, że co najmniej od grudnia 2020 roku Antoni Macierewicz i inni członkowie podkomisji dysponują materiałami, analizami i zagranicznymi raportami, które albo wprost wykluczają zamach, albo wskazują na katastrofę jako przyczynę tragedii. Pomimo takich dowodów Macierewicz wciąż mówi o dwóch bombach w samolocie i zamachu.

- To, co zrobił Macierewicz, to poderwanie zaufania do całego systemu badania zdarzeń lotniczych i dbania o bezpieczeństwo w lotnictwie na całym świecie. Każdy, kto będzie patrzył na to, co się działo w Polsce (…) będzie mógł powiedzieć: u was nie jest bezpiecznie, jeżeli macie ludzi, którzy w tak cyniczny i haniebny sposób manipulują dowodami, by udowodnić z góry założoną tezę - mówił dalej Lasek.