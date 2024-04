CZYTAJ WIĘCEJ: Ukraina, USA, Niemcy, Rosja. Szef MSZ o zadaniach dla polskiej polityki zagranicznej - W tak trudnych warunkach potrzebna jest współpraca nie tylko w ramach koalicji rządzącej, ale także z tymi przedstawicielami opozycji, którzy do współpracy są gotowi - podkreślił Sikorski. Jak zaznaczył obecny szef MSZ, premier Donald Tusk, przed wspólną z prezydentem wizytą w Stanach Zjednoczonych, napisał: "Z prezydentem Andrzejem Dudą różnię się politycznie niemal we wszystkim, ale w sprawie bezpieczeństwa naszej Ojczyzny musimy i będziemy działać razem. Nie tylko w czasie wizyty w USA". - I tak działamy - oświadczył minister.

Szejna: dzisiaj Radosław Sikorski pokazał, jak powinna wyglądać nowoczesna dyplomacja

Jak przekazał, towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. - I wszędzie widziałem, że polska dyplomacja i pozycja wzrosła, podobnie jak nasz prestiż. To oznacza skuteczność, a najważniejsza kwestia, którą się udaje osiągnąć, to jest wsparcie dla Ukrainy - dodał wiceszef MSZ.

Kobosko: Polska wraca na arenę międzynarodową

- Polska wraca na arenę międzynarodową, ale tak jest w istocie, bo obaj uczestniczymy w wielu spotkaniach międzynarodowych. I kiedy się jeździ po Europie czy do Stanów Zjednoczonych, to jest takie odnowione zainteresowanie Polską. Jest taki uśmiech na dzień dobry. Jest ogromny dzisiaj kredyt zaufania, bo jest takie poczucie, że Polska, przez osiem poprzednich lat, się autoizolowała - powiedział.

- Jak dzisiaj występował pan minister Sikorski, kiedy go słuchałem i potem występowałem w imieniu naszego klubu w reakcji na to wystąpienie, to na to zwróciłem uwagę, że po ośmiu latach Polska wraca, wraca także Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które w koncepcji PiS-u ledwo funkcjonowało, ledwo istniało, ledwo miało jakikolwiek wizerunek. Na pewno nie kreowało polskiej polityki zagranicznej, a taka jest rola w demokracjach MSZ-ów - dodał.