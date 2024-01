Polskie miasta się wyludniają. Komentarze urzędników miejskich i ekspertów

Polskie miasta się wyludniają

Zdaniem ekspertów i urzędników sprawa może niepokoić. Lecz policzenie przepływów i odpływów jest trudne do oszacowania. Co pokazuje przykład Łodzi i Wrocławia.

- My tych mieszkańców mamy więcej. Mamy badania z danych logowań na telefony komórkowe i pokazują one wartość na ponad 740 tysięcy - mówi Tomasz Jakubiec z Biura Strategii Miasta Łodzi.

- Oszacowaliśmy liczbę ludności, ten szacunek opiewa prawie na 900 tysięcy osób, co jest ponad 220 tysięcy osób więcej niż pokazuje statystyka publiczna. To osoby, które mieszkają w mieście, a niekoniecznie są zameldowane. To pokazuje skalę tego zjawiska - stwierdza dr hab. Robert Szmytkie.

Miasta zmagają się z suburbanizacją

Miasta szukają sposobu na odpływ mieszkańców

To drenowanie jest dla samorządów dużym problemem i przepisem na błędne koło. Mniej mieszkańców to mniej pieniędzy, mniej pieniędzy to mniej inwestycji, a mniej inwestycji to mniejsza zachęta dla kolejnych lokatorów.