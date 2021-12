Politycy domagają się publikacji raportu podkomisji smoleńskiej. Wciąż nie trafił na biurko szefa MON

Miała pracować do końca listopada, ale Antoni Macierewicz mówi, że podkomisja smoleńska działa dalej. Raport z jej prac nie został upubliczniony, więc nie wiadomo, nad czym pracowała dokładnie, jakie są efekty jej prac, ani na co wydano publiczne pieniądze - tylko w zeszłym roku na działania podkomisji wydano 3 miliony złotych. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Prace podkomisji smoleńskiej, podobnie jak ich efekty, nadal owiane są tajemnicą, choć zgodnie z planem wszystko miało być już ujawnione, wyjaśnione i zakończone. Przewodniczący podkomisji Antoni Macierewicz pytany, czy komisja nadal działa, odpowiada: "Tak i owszem". Na stwierdzenie, że przecież miała działać do końca listopada, stwierdza, że "to nie jest prawda".

Dwa miesiące temu wiceszef resortu obrony narodowej Marcin Ociepa, który to zespół Antoniego Macierewicza formalnie powołuje, mówił wprost, że "komisja działa na podstawie decyzji, która pozwala jej dokończyć swoje prace do listopada bieżącego roku".

Oczekiwanie na publikację raportu podkomisji smoleńskiej

Raport liczy około 300 stron, ale na razie nie został zaprezentowany publicznie - mogą zapoznać się z nim tylko rodziny zmarłych. – Widziałam raport podkomisji smoleńskiej. W tym raporcie jest to, co Macierewicz wielokrotnie opowiadał już i powtarzał – mówi Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. Córka zmarłej pod Smoleńskiem Izabeli Jarugi-Nowackiej wyjaśnia, że są tam "różne sposoby udowodnienia jego ulubionej tezy".

Były minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak uważa, że podkomisja smoleńska to "wielka kompromitacja". – Nie obciąża już Macierewicza, bo on nie jest w stanie mieć gorszej reputacji, niż ta, którą ma. Obciąża to ministra Błaszczaka, premiera Morawieckiego, prezydenta Dudę, prezesa Kaczyńskiego. Nie interesuje ich, co jest w raporcie? Nie chcą tego przedstawić opinii publicznej? Czego się wstydzą? – pyta Siemoniak.