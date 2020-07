"Przestaliśmy się słuchać, jesteśmy dwoma plemionami"

Dlaczego jako społeczeństwo jesteśmy podzieleni? Kto za to odpowiada? Czy da się to naprawić? - zastanawiali się rozmówcy reportera TVN24 Artura Zakrzewskiego. Autor reportażu oddał głos zarówno znanym, jak i "zwykłym" Polakom z najróżniejszych grup społecznych, w najróżniejszym wieku.

Fragment reportażu został wyemitowany w porgramie "Czas Decyzji" w TVN24. Premiera całego materiału odbędzie się w niedzielę w południe na TVN24 GO.

"Trzeba widzieć całość człowieka, a nie tylko jego poglądy polityczne"

Doktor habilitowana Elżbieta Korolczuk mówiła, że "trzeba rozmawiać, trzeba rozumieć, że nasze wybory polityczne to tylko cześć większej całości". - Mamy różne poglądy, często sprzeczne. Sytuacja, w której odmawiamy rozmowy w gronie najbliższych oznacza, że nie potrafimy rozmawiać o trudnych sprawach również w sferze publicznej - wskazywała.

Dodała, że "jeżeli chcemy daną grupę zachęcić do naszej oferty politycznej, nie możemy posługiwać się pogardą i polaryzującym językiem". - Niektórym politykom się to opłaca, ale na dłuższą metę to jest zabójcze dla demokracji - stwierdziła Korolczuk.