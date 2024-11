Prezydent: Ukraina musi wrócić do granic sprzed napaści 

Polska i jej istnienie było gwarantem stabilności i to pokazała II wojna światowa. Jej złamanie stało się początkiem kataklizmu - mówił Andrzej Duda w czasie obchodów Narodowego Święta Niepodległości na placu Piłsudskiego w Warszawie. Prezydent powiedział również, że "porządek świata" wymaga, by Ukraina wróciła do granic sprzed napaści w 2014 roku.