Czarnek zarzuca dziennikarce kłamstwo. A rzecznik rządu następnego dnia przeprasza za "nieścisłości legislacyjne"

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, we wtorek zarzucił dziennikarce kłamstwo w związku z pytaniami o niższe pensje nauczycieli po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Przekonywał, że to "na pewno nie przez Polski Ład, tylko przez inne powody". Jednak w środę rzecznik rządu Piotr Mueller przyznał, że doszło do wypłat niższych pensji i przeprosił za "nieścisłości legislacyjne".

Czarnek do dziennikarki: dlaczego pani kłamie?

Jedna z dziennikarek zapytała o to, dlaczego doszło do obniżek.

Czarnek: niższe wynagrodzenie na pewno nie przez Polski Ład

Czarnek mówił, że na stronie internetowej kierowanego przez niego resortu dostępne jest oświadczenie w tej sprawie. - Tam jest napisane, że jeżeli ktoś, z jakiegoś powodu, ma niższe wynagrodzenie niż w zeszłym roku, to natychmiast powinien skierować do nas informację mailową i to będziemy weryfikować. Bo to na pewno nie przez Polski Ład, tylko przez inne powody - stwierdził.