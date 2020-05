Szumowski: nigdy nie nadzorowałem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Jeden z nich dotyczy ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który - jak to motywował Budka - "postawił pod wielkim znakiem zapytania możliwość dalszego jego funkcjonowania w przestrzeni publicznej w związku z kolejnymi doniesieniami medialnymi, dotyczącymi jego rodziny i jego wcześniejszych interesów ".

Podczas kolejnej konferencji prasowej posłowie KO Michał Szczerba i Dariusz Joński mówili, że według nich nie jest prawdą, że Łukasz Szumowski jako wiceminister nauki nie nadzorował działań NCBiR i nie podejmował w jego sprawie działań. Jak twierdzą posłowie KO, świadczą o tym dokumenty. Według nich Szumowski, reprezentując resort nauki, podpisał umowę na przekazanie Centrum ok. 58 mln zł.

Łukasz Szumowski podpisuje umowę z NCBR

Jeden z dokumentów, które w poniedziałek otrzymali podczas kontroli posłowie, to pełnomocnictwo wystawione 15 grudnia 2016 roku przez ówczesnego szefa tego resortu Jarosława Gowina, który upoważnia Łukasza Szumowskiego m.in. do "dysponowania środkami budżetowymi" w części budżetowej "nauka".

Na podstawie upoważnienia Szumowski w lutym 2017 roku podpisał z Aleksandrem Nawratem, wiceszefem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju umowę, na podstawie której resort przekazał do NCBR dotację wysokości 57 950 000 zł. Fundusze były przekazane do NCBR w ramach unijnego programu operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Posłowie zarzucają ministrowi kłamstwo

Michał Szczerba zaznacza w rozmowie z tvn24.pl, że minister Szumowski "wymyślił doskonały model biznesowy, bo był jednocześnie nadzorcą i beneficjentem". - Wiarygodność ministra spadła do zera. Publicznie informował, że nie nadzorował NCBR i nie posiadał w tym zakresie pełnomocnictw. Dziś wiemy, że było inaczej. Jeżeli w tej sprawie przyłapaliśmy ministra na kłamstwie, to czy w każdej innej sprawie kłamie? Dziś został złapany za rękę, pokazaliśmy podpis, czy teraz powie, że to nie jego ręka? – pyta polityk, który przeprowadził kontrolę w NCBR.