"Przebywam w hotelu na pobycie leczniczym". Pawłowicz odpowiada na zarzuty

Sędzię miała ewakuować SOP

"Pogarda plus"

Doniesienia o pobycie sędzi Pawłowicz w hotelu wywołały komentarze opozycji. "Najpierw głosowała za nieludzkim prawem dla Polek. Potem, łamiąc zakazy obowiązujące nas wszystkich, pojechała wypoczywać do spa. A na koniec - została ewakuowana limuzyną z ochroną SOP na koszt podatników. Ta władza w pigułce. Pogarda plus. Jak u Orwella" - napisał na Twitterze przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

"Wypad do SPA z Pawłowicz, narty z Emilewicz i impreza urodzinowa z ojcem Rydzykiem. Kto powiedział, że w pandemii nie można się dobrze bawić?" - pytał na Twitterze poseł do Parlamentu Europejskiego, polityk Lewicy Robert Biedroń.

"Korzystam z tego miejsca z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych"

- W hotelu Malinowy Zdrój w Solcu-Zdroju doszło tylko do awarii technicznej w odległym skrzydle budynku, z powodu której doszło do zadymienia - powiedziała PAP sędzia Pawłowicz. - Prewencyjnie wezwano straż pożarną, która przyjechała i poza stwierdzeniem zadymienia, nie stwierdziła żadnego pożaru. Nie było żadnego zagrożenia i osobiście nie widziałam, by ktoś był ewakuowany. W trakcie tego zdarzenia osobiście przebywałam cały czas w swoim pokoju - dodała, zaznaczając też, że według słów dowódcy oddziału straży pożarnej nie było powodu do ewakuacji hotelu.