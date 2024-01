"Ostatni etap upadku PiS". Celem Kaczyńskiego "wzniecanie emocji i eskalacja"

PiS nie ma innego pomysłu na politykę. Jest tylko wzniecanie emocji, eskalacja konfliktu. To jest cel prezesa Kaczyńskiego - mówił Krzysztof Paszyk, poseł PSL, odnosząc się do sprawy skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Zdaniem Dariusza Jońskiego z KO "to jest ostatni etap upadku PiS". Poseł PiS Piotr Mueller twierdzi, że skazani politycy jego partii są posłami, a ich mandaty nie wygasły.

Skazani prawomocnym wyrokiem na karę więzienia politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali we wtorek zatrzymani na terenie Pałacu Prezydenckiego i doprowadzeni do odbycia kary. Kamiński i Wąsik nie uznają kary nałożonej na nich przez sąd. Twierdzą, że nie powinni iść do więzienia, bo w 2015 roku ułaskawił ich prezydent. Stało się jednak po wyroku nieprawomocnym, co - jak wskazuje wielu prawników - powoduje, że ułaskawienie nie jest w mocy.