Zasady pochówku osób zmarłych na COVID-19. Restrykcyjne przepisy

Dla Teresy Imiołek 1 listopada w tym roku będzie wyjątkowo trudny - będzie wspominać najbliższych, których straciła w czasie trzeciej fali pandemii. Pół roku temu pochowała matkę, dwa tygodnie później brata, który zmarł na COVID-19. - To jest okropne. Nie pożegnaliśmy się, nie widzieliśmy go, nic nie wiemy, czy tam jest brat, czy tam jest kto. Urna zamknięta, nie mam brata, bez pożegnania – mówi.

- Wzięli go do szpitala, to tylko sms napisał, że jest bardzo ciężki stan, że chyba to już koniec, ratujcie siebie, bo myśmy obydwoje chorowali również na wirusa. Mówi: ja już chyba nie wrócę, pa, pa. To były ostatnie słowa. Już mnie podłączają pod respirator. Podłączyli, już więcej się nie odezwał. Niecałe cztery dni i się nie obudził już. To były słowa ostatnie – wspomina.