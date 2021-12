Szef Rządowego Centrum Analiz: decyzja o obowiązku szczepień dla niektórych zawodów możliwa w najbliższym czasie

Szef Rządowego Centrum Analiz powiedział w rozmowie, która ukazała się na łamach poniedziałkowego wydania "DGP", że rząd jest blisko podjęcia, zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej, decyzji dotyczącej wprowadzenia obowiązkowych szczepień dla zawodów medycznych, nauczycieli i służb. "To stanie się w najbliższym czasie. Zauważmy, że poziom wyszczepienia wśród lekarzy to 92 procent, w wojsku i służbach 87 procent, dla nauczycieli są szacunki, że zaszczepiło się około 80 procent" - mówił Maliszewski. "MEiN podaje, że liczba zwolnień lekarskich była w piątek mniejsza niż tego samego dnia w 2019 r. przed pandemią. Ten poziom wyszczepienia jest bardzo duży już dziś" - przekonywał.

Zastrzegł jednak, że sytuacja zmienia się ze względu na nowy wariant koronawirusa, omikron. "Jeśli on będzie tak bardzo zaraźliwy, to potrzebne będzie pełne wyszczepienie kluczowych zawodów. Stąd zmiana podejścia ministra zdrowia i coraz silniejsze przekonanie do wprowadzenia obowiązkowych szczepień dla wybranych grup" - tłumaczył Maliszewski.

Omikron i kalendarz szczepień

Według Maliszewskiego rząd pracuje ponadto nad wdrożeniem rekomendacji Rady Medycznej dotyczącej paszportów covidowych. "Zakłada ona m.in., że jeżeli poziom hospitalizacji będzie wyższy niż np. 50 na 100 tysięcy (mieszkańców - red.) w powiecie, to powinniśmy dokonać ograniczeń, m.in. stosować paszporty covidowe przy wstępie np. do kin, restauracji. Obecnie tylko jedno–dwa województwa są poniżej tego wskaźnika. Więc częściowym sposobem realizacji tej rekomendacji były ostatnie obostrzenia – w tych miejscach najwyżej 50 procent miejsc czy powierzchni może być wykorzystane, a jeśli ktoś jest zaszczepiony, to nie wlicza się do limitu" - mówił szef Rządowego Centrum Analiz.