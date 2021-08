Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci - 10 sierpnia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 200 nowych, potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Resort przekazał, że w ciągu ostatniej doby nikt nie zmarł na COVID-19. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 2 884 361 zakażeń, z powodu COVID-19 zmarło 75 285 osób.

14 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które mają zostać uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Jak przekazał resort zdrowia, minionej doby z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba. To trzeci dzień z rzędu, gdy w raportach ministerstwa jest informacja, że nie przybyło ofiar śmiertelnych.

W poprzedni wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 164 nowych, potwierdzonych infekcjach. Dzisiejsza liczba zakażeń jest wyższa o 36, czyli o 22 procent. Średnia dzienna liczba przypadków, obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni, we wtorek wzrosła o pięć, do 154. Jeszcze miesiąc temu, 10 i 14 lipca wynosiła 78 i była najniższa od szczytu trzeciej fali. Od tego czasu średnia liczba zakażeń potwierdzanych każdego dnia rośnie niemal codziennie i do dziś uległa podwojeniu.