Maseczki od rządu "po terminie ważności". Reakcja państwowej agencji

Maseczki, które dotarły do województwa warmińsko-mazurskiego są pełnowartościowe, mimo że na części opakowań widnieje data po terminie ważności - zapewnia Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Jak podano, maski zostaną jednak wymienione, "żeby uciąć spekulacje".

We wpisie na Twiterze Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych wyjaśniła, że polski producent otrzymał na początku produkcji certyfikat tymczasowy na 6 miesięcy. Obecnie ma już certyfikat pełny na 24 miesiące, ale na części opakowań funkcjonuje krótsza data.

"Wyjaśniamy: maski są pełnowartościowe. Producent otrzymał pierwotnie certyfikat tymczasowy (6 m-cy). Obecnie ma już nowy, dłuższy. Na opakowaniach masek funkcjonuje stara data. Żeby uciąć spekulacje, wymienimy maski. Podkreślamy jednak - maski są pełnowartościowe" - napisała na Twiterze RARS.

Tweet Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Twitter/@RARS_GOV_PL

Urząd miejski w Olecku udostępnił zdjęcia, na których widać, że część maseczek, które tam dotarły, została wyprodukowana 1 września 2020 roku. Okres ich trwałości wskazany na opakowaniu wynosi sześć miesięcy.

Maseczki wyprodukowane 1 września 2020 roku Urząd Miejski w Olecku

"Jakaś część jest krótko po terminie ważności"

Służby wojewody warmińsko-mazurskiego informowały wcześniej, że część maseczek, które dotarły do regionu, była po terminie przydatności i zostaną wymienione na nowe.

- Przy transporcie i przeładunku zorientowaliśmy się, że przynajmniej jakaś część jest krótko po terminie ważności, a część krótko przed upływem terminu. Zgłosiliśmy to od razu do Agencji, zwracając się o wymianę całego transportu - mówił PAP rzecznik wojewody Krzysztof Guzek.

Według niego większość poprzedniego transportu znajduje się nadal w komendach Państwowej Straży Pożarnej. A te, które dotarły do urzędów gmin i nie zostały rozdysponowane, są odbierane z powrotem przez strażaków. - Jeśli gdzieś trafiły do mieszkańców, to są to jakieś pojedyncze przypadki - zaznaczył.

Przekazał też, że wymienione mają zostać wszystkie maseczki, które wcześniej dostarczono do regionu, a transport z nowymi maseczkami dotarł jeszcze w sobotę.

Maseczki dla dwóch województw

Maseczki są dostarczane z Agencji Rezerw Strategicznych do pięciu komend powiatowych PSP, które przekazują je do poszczególnych gmin. Gminy mają zająć się ich dystrybucją wśród mieszkańców regionu. Łącznie będzie to 5,7 milionów sztuk.

O udostępnieniu w trybie zarządzania kryzysowego maseczek obywatelom najbardziej dotkniętych koronawirusem regionów informował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski. Przekazał on, że do woj. pomorskiego trafi 10 milionów maseczek, a do warmińsko-mazurskiego pięć milionów.

Zapowiedział, że maseczki będą dostarczone z Agencji Rezerw Strategicznych do wojewodów, którzy będą odpowiedzialni za dystrybucje wewnętrznie w województwach.

- Nowa dostawa maseczek ochronnych, z odpowiednią datą ważności dotarła już do woj. warmińsko-mazurskiego - oświadczył w rozmowie z PAP prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

- Problem, który pojawił się woj. warmińsko-mazurskim dotyczył tylko i wyłącznie oznaczeń na pudełkach i niewielkiej części dostawy, która pochodziła z pierwszego okresu produkcji. Maseczki są pełnowartościowe, ale żeby uciąć spekulacje przekazaliśmy inną partię. Transport już dotarł na miejsce - przekazał dalej.

