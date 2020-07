Wyłączają latarnie, podniosą ceny biletów. "Musimy oszczędzać"

Wirusa nie widać gołym okiem, ale efekty pandemii już tak. Miasta z powodu pandemii obniżały firmom czynsze. Do tego do kasy samorządów od kilku miesięcy trafia mniej pieniędzy z podatków czy biletów. W związku z tym na przykład pełnowymiarową halę sportową w Legionowie można zobaczyć na razie tylko w formie wizualizacji. - Spadają dochody, a z drugiej strony wzrastają wydatki, także musimy oszczędzać - wyjaśnia prezydent Legionowa Roman Smogorzewski.

Efekty pandemii odczują również mieszkańcy. W Krakowie już szykują podwyżkę cen biletów na komunikację miejską. - Teraz musimy sobie zadać pytanie, co chcemy od transportu publicznego w październiku. Czy chcemy, aby funkcjonował co pięć-siedem minut, czy chcemy, żeby jeździł z częstotliwością 20-30 minut - mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.

Miasto nie chce ciąć kursów, a to oznacza podwyżki. Za 60 minut jazdy trzeba będzie zapłacić 6 złotych. Dużo droższe mają być też bilety sieciowe. To propozycja urzędników, ostatnie zdanie należy do radnych. - To bardzo uderza w krakowian, którzy systematycznie korzystają z komunikacji miejskiej. Oni płacą podatki w Krakowie, dzięki temu mają ulgi i te zasady powinny pozostać - zwraca uwagę przewodniczący Rady Miasta Krakowa, Dominik Jaśkowiec z Platformy Obywatelskiej.