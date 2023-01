Kolejne spotkanie premiera ze Zbigniewiem Ziobrą i posłami Solidarnej Polski. O projekcie PiS i KPO

Szynkowski vel Sęk: jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami prezydenta

Morawiecki: czasami się wspieramy, kłócimy, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo rodziny

- Chcę przedstawić przede wszystkim hierarchię potrzeb RP. O tym będę przede wszystkim mówił, że różne spory są ważne. Tak jak w rodzinie, czasami się wspieramy, kłócimy, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo rodziny, bezpieczeństwo finansowe, rozwój. Na tym chcę się skoncentrować. (...) Chcę wskazywać na to, co jest ważne, a co jest jeszcze ważniejsze i myślę, że jak uda się do tego przekonać, to byłoby to bardzo dobre dla Polski - mówił we wtorek Morawiecki.