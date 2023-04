Czołowi politycy PiS "nie mieli wątpliwości", że doszło do "zamachu". W 13. rocznicę to słowo nie pada

W zeszłym roku: nie ma wątpliwości, że to był zamach

Tak samo "wątpliwości nie miał" wicepremier Jacek Sasin . - To, co wcześniej bardzo wielu z nas podejrzewało. W tej sprawie po prostu nic nie trzyma się kupy, a mówię tutaj o tych poprzednich raportach, które były tworzone przez komisje rządowe. (...) Ten przebieg katastrofy był zupełnie inny i rzeczywiście, że była tutaj ingerencja czynników zewnętrznych - mówił w radiowej Trójce.

12 kwietnia 2022 roku premier Mateusz Morawiecki na konferencji nie użył wprost słowa "zamach", ale powiedział, że "Rosjanie są zdolni do wszystkiego, zdolni do takiej zbrodni, o której ciężko było wcześniej pomyśleć". - Dziś podkomisja zebrała na to wystarczająco dużo dowodów, żeby okazało się to niestety prawdą - stwierdził.