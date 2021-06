"To pokazuje, jak poważnie traktuje tę sprawę Watykan i jak krytyczna wydaje się ona dla administracji Franciszka"

Administracja papieża Franciszka i sam papież wprowadzają w życie zasadę zero tolerancji dla przestępstw pedofilii, wykorzystywania seksualnego w Kościele - mówił dziennikarz "Czarno na białym" TVN24 Marcin Gutowski, komentując powstanie komisji, która zajmie się sprawą kardynała Stanisława Dziwisza. Jego zdaniem to "pokazuje, jak poważnie traktuje tę sprawę Watykan".

Gutowski, komentując na antenie TVN24 powołanie komisji, stwierdził, że jest to "decyzja i spodziewana i niespodziewana" zarazem. - Już po emisji naszego reportażu "Don Stanislao" w listopadzie zeszłego roku sam kardynał Dziwisz proponował powołanie takiej komisji, ale nie podawał szczegółów, jak miałaby ona wyglądać. Wtedy wszyscy traktowaliśmy to jak pewnego rodzaju medialny, PR-owy unik księdza kardynała - zwrócił uwagę.

- Dzisiaj okazuje się, że taka komisja ma działać, że stoi na jej czele osoba w randze kardynała i to nie byle jakiego kardynała, bo jest to kardynał Angelo Bagnasco, do niedawna jeszcze, przez dwie kadencje, szef episkopatu Włoch - mówił dalej.

- To, co wiemy, to to, że administracja papieża Franciszka i sam papież wprowadzają w życie zasadę zero tolerancji dla przestępstw pedofilii, dla przestępstw wykorzystywania seksualnego w Kościele - powiedział Gutowski.