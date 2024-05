Sejmowa komisja spraw zagranicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Jacka Najdera na ambasadora RP przy NATO. Najder ma objąć to stanowisko po raz drugi, był już stałym przedstawicielem RP przy NATO w latach 2011–2016. - Trudno o lepiej przygotowaną osobę na to stanowisko - stwierdził rzecznik MSZ Paweł Wroński. Zdaniem Pałacu Prezydenckiego "próba zmiany stałego przedstawiciela Polski przy NATO wbrew prezydentowi Andrzejowi Dudzie jest uderzeniem w interesy Polski". Tylko że - jak mówi rzecznik MSZ - Duda żadnego sprzeciwu nie zgłosił i po prostu od dawna się w tej sprawie nie odzywa.

W czwartek rano sejmowa komisja spraw zagranicznych głosowała w sprawie kandydatury Jacka Najdera. Za pozytywną opinią dla Najdera opowiedziało się 12 posłów, przeciw było 10. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Najder ma objąć to stanowisko po raz drugi, był już stałym przedstawicielem RP przy NATO w latach 2011–2016. Ma zastąpić na tym stanowisku Tomasza Szatkowskiego.

Jacek Najder Radek Pietruszka/PAP

Kolarski o "uderzeniu w interesy Polski"

W czwartek rano, jeszcze gdy komisja spraw zagranicznych opiniowała kandydaturę Najdera, minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski powiedział na briefingu prasowym, że "dzisiaj próba zmiany stałego przedstawiciela Polski przy NATO wbrew prezydentowi Andrzejowi Dudzie jest uderzeniem w interesy Polski i narażeniem na szwank jej bezpieczeństwa".

Kolarski pytany, z czego wynika ta konfrontacja rządu z prezydentem w sprawie ambasadora przy NATO - czy z braku konsultacji, czy z braku akceptacji dla kandydatury Najdera - podkreślił, że ambasador Tomasz Szatkowski, który jeszcze pełni funkcję stałego przedstawiciela przy NATO przygotowuje lipcowy szczyt Sojuszu i jest "w wirze pracy, w toku przygotowań".

Wroński: Prezydent dawno wiedział i nie odpowiadał. MSZ robi swoje

Rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że prezydent otrzymał wszystkie dokumenty w tej sprawie i informacje o kandydaturze Jacka Najdera.

- Wszystkie procedury zostały przeprowadzone już dawno. Pan prezydent nie odpowiadał. Bardzo długo minister Radosław Sikorski czekał na jakiekolwiek rozwiązanie, czy jakąkolwiek decyzję prezydenta. Jeśli prezydent na te działania nie reaguje, to te decyzje są podejmowane w stosunku do poszczególnych ambasadorów - powiedział Wroński.

Zaznaczył, że resort dyplomacji "nie nagłaśnia szczególnie sprawy, ani nie robi z tego problemu politycznego", tylko robi to, co do niego zależy.

Zmiana ambasadorów. Sikorski: Pierwsze wnioski poszły. Zobaczymy, co pan prezydent zrobi TVN24

"Cały czas prezydent mówił, że się zgadza"

Pytany, czy do MSZ trafiły jakiekolwiek informacje o zastrzeżeniach prezydenta co do kandydatury Najdera albo sugestie, by zmianę przeprowadzić później, Wroński podkreślił, że "wiadomo było, także z doniesień prasowych, że pan prezydent na początku złożył zastrzeżenia do wymiany czterech ambasadorów". Jak zaznaczył rzecznik MSZ, wśród nich nie było Szatkowskiego.

- Później jednak prezydent się zgadzał, że nie może być tak, że są ambasadorowie, którzy przebywają cały czas na placówkach i dawno przekroczyli coś, co nazywa się kadencją. Ta kadencja nie istnieje, ale realnie jest taka zasada, że są to maksymalnie cztery lata na placówce. I nie, prezydent nie wyrażał sprzeciwu, by takich ambasadorów, którzy ten czas przekroczyli albo przenieść na inne placówki, albo wezwać do centrali. Tego nie było, cały czas prezydent mówił, że się zgadza - powiedział rzecznik MSZ.

Szatkowski jest przedstawicielem przy NATO od 2019 roku, niemal pięć lat.

"Pan Najder to legenda polskiej dyplomacji"

Dopytywany, czy jego zdaniem zmiana na stanowisku stałego przedstawiciela przy NATO w tej chwili może zakłócić przygotowania do lipcowego szczytu Sojuszu, Wroński zaprzeczył. Podkreślił, że jego zdaniem trudno o lepiej przygotowaną osobę na to stanowisko niż Najder, którego doświadczenie i wiedza sprawiają, że proces tych przygotowań może być tylko usprawniony.

- Pan Najder to legenda polskiej dyplomacji, człowiek bardzo sprawny i kompetentny - zaznaczył Wroński.

Autorka/Autor:momo/adso

Źródło: PAP