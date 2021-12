Jechał za szybko, wyprzedzał na przejściu dla pieszych. Dostał 20 punktów karnych

Kierowca subaru, który przekroczył dozwoloną prędkość o 91 kilometrów na godzinę i wyprzedzał na przejściu dla pieszych został ukarany mandatem w wysokości 700 złotych i 20 punktami karnymi. Mężczyzna przekroczył limit punktów karnych, a więc - jak zapowiada policja - będzie musiał ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy.

Policjanci z krakowskiej grupy Speed, 18 grudnia, patrolowali zakopiankę. W Głogoczowie (Małopolska) zauważali pojazd, którego kierowca jechał znacznie szybciej niż pozwalały na to przepisy. - Kierujący subaru jechał z prędkością 141 kilometrów na godzinę, w miejscu gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 50 kilometrów na godzinę. To rażące wykroczenie popełnił na oznakowanym przejściu dla pieszych - informuje Dawid Wietrzyk z policji w Myślenicach. I dodaje: - Co więcej, na przejściu dla pieszych wyprzedzał inny pojazd.