Ministerstwo i Fundusz Sprawiedliwości. "Musimy te dane wydobyć"

Posłowie z komisji finansów publicznych nie dowiedzieli się we wtorek, jak ze środków Funduszu Sprawiedliwości wspierane są ofiary przestępstw. Nie poznali także sum, jakie im przekazano. Wiadomo jedynie, że sprawę zaczęła badać Najwyższa Izby Kontroli.

Ministerstwo musi wydobyć dane

Fundusz zasilany jest nawiązkami i karami nakładanymi przez sądy na sprawców przestępstw, dysponuje kilkusetmilionową kwotą. - Chciałam się dowiedzieć, ile było pomocy celowanej bezpośrednio do ofiar przestępstw. Przecież to główne zadanie tego funduszu – mówi tvn24.pl wiceszefowa komisji finansów publicznych, posłanka Krystyna Skowrońska (KO).

- Jeśli chodzi o pomoc bezpośrednią dla ofiar przestępstw, którą udzielamy, to musimy te dane wydobyć. Dlatego że tworzona jest sieć w całej Polsce punktów, w których świadczona jest pomoc osobom pokrzywdzonym – odpowiedział Mraz.

Zobowiązał się jednocześnie do przedstawienia posłom szczegółowych danych na piśmie.

Pieniądze dla egzorcysty

Akt łaski

Posłowie opozycji podczas wtorkowego posiedzenia komisji nie ukrywali, że chcieli otrzymać informację o tym, ile Fundusz przeznacza pieniędzy bezpośrednio na ofiary przestępstw w związku z historią ułaskawienia przez prezydenta Andrzeja Dudę sprawcy czynów pedofilskich. Do kancelarii głowy państwa o akt łaski zwróciły się pokrzywdzone - jego córka i żona. Uzasadniały swą prośbę kwestiami finansowymi. Okazało się, że po odbyciu kary sprawca, mimo zakazu zbliżania się do ofiar, łamał go, bo wspomagał je w trudnej sytuacji materialnej. Za złamanie zakazu groziło mu ponowne więzienie.