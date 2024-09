"Fakty" TVN: Komisja Wenecka jedzie do Polski. Ma dwa zadania

czytaj dalej

Zgromadzenie Sędziów Izby Cywilnej odbędzie się. Będzie je prowadzić osoba wyznaczona przez prezydenta, czyli sędzia Krzysztof Wesołowski - przekazał rzecznik prasowy Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski. Odnosząc się do decyzji premiera Donalda Tuska o uchyleniu kontrasygnaty, powiedział, że "kontrasygnowane postanowienie prezydenta zostało przesłane do Sądu Najwyższego i jest w pełni skuteczne". Po godzinie 13 reporter TVN24 relacjonował, że "wszystko na to wskazuje", iż spotkanie rozpoczęło się zgodnie z planem.