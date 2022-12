Donald Tusk został objęty ochroną SOP

Grabiec: dostaliśmy informację, że istnieje konkretne zagrożenie pana przewodniczącego

- Od dawna mieliśmy informacje i miały miejsce konkretne zdarzenia, które wskazywały na ryzyko zagrożenia fizycznego. Informowaliśmy o tym zarówno policję, jak i służby. W ostatnim czasie to właśnie z policji dostaliśmy informację, że istnieje konkretne zagrożenie pana przewodniczącego. W związku z tym - jak sądzę - ta decyzja, podjęta czy to w SOP-ie czy to w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych (MSWiA - red.) dotycząca ochrony - powiedział.